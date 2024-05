Terraforms Labs : Kwon passe un accord provisoire avec la SEC

Photo : YONHAP News

Des nouvelles de l'affaire des cryptomonnaies Terra et Luna. Terraform Labs et son co-fondateur, Kwon Do-hyung, ont conclu un accord provisoire avec la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). L’objet de ce dernier : le montant des restitutions et des amendes qu’ils vont devoir payer. Les conditions spécifiques, cependant, n'ont pas encore été rendues publiques.C’est en novembre 2021 que la SEC a intenté une action en justice civile contre Kwon et son entreprise. Motif : ils avaient trompé leurs investisseurs sur la stabilité de Terra, et leur avait par conséquent causé d'importantes pertes. Cette dernière, qui est une cryptomonnaie stable, n’a été enregistrée comme « titre financier » qu’en décembre dernier. Cela veut dire qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, le sud-Coréen avait enfreint la loi : il avait vendu des titres qui n’étaient pas considérés comme tels légalement. Le jury a donc aussi statué que l’homme d’affaire et sa firme étaient responsables d'avoir trompé les investisseurs.Après le verdict du jury, la SEC a avancé que les deux accusés devraient payer un total de 5,26 milliards de dollars à titre de restitution des profits illégaux et d’amendes civiles. L’ancien ingénieur et Terraform Labs, de leur côté, ont contesté cette demande. Ils ont argumenté que la plupart des émissions et des ventes de cette cryptomonnaie avaient eu lieu en dehors des Etats-Unis.Kwon a, rappelons-le, été arrêté en mars 2023 au Monténégro pour falsification de passeport, et est toujours détenu sur place. Il est également poursuivi en Corée du Sud et aux USA, qui demandent tous deux son extradition.