Sommet Corée-Afrique : Yoon s’entretient avec le président de la Sierra Leon

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu, ce matin, un sommet avec son homologue de la Sierra Leon au Bureau présidentiel de Yongsan. Ce dernier s’est rendu en Corée du Sud pour assister au sommet Corée-Afrique. C’était leur deuxième entretien après leur rencontre à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023.A cette occasion, Yoon Suk Yeol et Julius Maada Bio ont signé un protocole d'accord sur la promotion des échanges commerciaux et des investissements entre les deux nations. Objectif : renforcer leur coopération dans divers domaines tels que le commerce, les investissements, l'agriculture et l'éducation, ainsi que contribuer à la mise en œuvre du plan national de développement à moyen terme du pays africain. Ils ont également convenu de renforcer la productivité agricole et la sécurité alimentaire de ce dernier. Et ce, en soutenant l'amélioration des variétés de riz à haut rendement, la diffusion de semences, ou encore la formation technologique à travers le projet « K-Rice Belt ».De plus, les deux dirigeants se sont accordés pour renforcer leur coopération au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Notamment, en ce qui concerne l’exécution des sanctions à l'égard de la Corée du Nord et la question des droits humains au nord du 38e parallèle. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, la Sierra Leone avait déjà coopéré avec l’Onu en 2020. Elle avait alors signalé des navires nord-coréens, illégalement enregistrés dans son pays en violation des sanctions contre le royaume ermite.A partir d'aujourd'hui, Yoon prévoit de renforcer la coopération stratégique avec le « Sud global » à travers une série de rencontres au sommet avec environ 25 pays africains jusqu'au 5 juin.