Dialogue de Shangri-La : Séoul, Washington et Tokyo prévoient une réunion des ministres de la Défense

Photo : KBS News

Les ministres de la Défense de Séoul, Washington et Tokyo doivent se rassembler le 2 juin à Singapour en marge du Dialogue de Shangri-La. Cette conférence annuelle sur la sécurité de la région Asie-Pacifique début aujourd’hui même et va s’étaler sur trois jours.Shin Won-sik s’entretiendra avec ses homologues américain Lloyd Austin et japonais Minoru Kihara pour trouver des réponses aux menaces de la Corée du Nord. Ils devraient évaluer également le système de partage des alertes de missiles nord-coréens, mis en opération depuis décembre dernier.Le jour même, Shin et Austin prévoient une réunion bilatérale où ils devraient aborder le sujet du renforcement de la dissuasion élargie, fournie par les Etats-Unis. A propos du tête-à-tête des ministres sud-coréen et japonais, les deux côtés sont en train de négocier le calendrier final. Si cette rencontre se tient, ce sera l'occasion de discuter de l’incident maritime autour d’un avion de patrouille nippon qui entrave leurs échanges depuis maintenant cinq ans.En parallèle, le ministre sud-coréen de la Défense s’entretiendra avec son homologue canadien aujourd’hui, et avec ses homologues français et philippins demain. A l’ordre du jour : la coopération, non seulement dans le domaine de la défense mais aussi dans celui de l’industrie de l’armement.