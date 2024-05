Production industrielle : augmentation de 1,1 % en avril

Photo : YONHAP News

L’indice de production industrielle d’avril a repris son ascension, tiré par le secteur des voitures. Selon les données publiées, ce matin, par l’Institut national des statistiques (Kostat), son chiffre a augmenté de 1,1 % en glissement mensuel pour atteindre 113,8. En mars, il avait enregistré une baisse de 2,3 %.Plus précisément, la production dans les industries minière a progressé de 2,2 %. Le secteur manufacturier a connu un accroissement de 2,8 %. Les automobiles et les produits chimiques ont grimpé de 8,1 % et de 6,4 % respectivement, tandis que les semi-conducteurs ont diminué de 4,4 %.Quant aux services, ils ont connu une hausse de 0,3 % grâce à la reprise des ventes en gros et au détail. L'indice des ventes au détail, qui montre le flux de consommation, est retombé, notamment à cause de la baisse des ventes des biens durables comme les voitures.Les investissements dans les installations se sont rétrécis de 0,2 %, alors que la valeur de la construction achevée est montée de 5 %.