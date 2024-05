Séoul ambitionne d’envoyer une sonde sur la Lune d'ici 2032

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va lancer le projet « Space Gwanggaeto » avec pour objectifs : poser une sonde sur la Lune en 2032 et placer son drapeau sur Mars en 2045. C’est ce qu’a déclaré, hier, le président de la République lors de la cérémonie d’ouverture de l'Administration aérospatiale de Corée (KASA) à Sacheon dans le Gyeongsang du Sud.Yoon Suk Yeol a affiché sa volonté de soutenir l'écosystème de l'industrie aérospatiale et de former les talents afin d’ouvrir une nouvelle ère de l’espace. Pour y parvenir, il s’est engagé à étendre le budget concerné à plus de 1 500 milliards de wons, soit près de 1 milliard d’euros, et à attirer des investissements à hauteur de 100 000 milliards de wons, l’équivalent de 66 milliards d’euros, d’ici 2045.Le chef de l’Etat a également ambitionné de développer 1 000 entreprises du secteur spatial, dont dix au niveau mondial. Avant d’ajouter qu’il déclarerait le 27 mai, date de l’inauguration de la KASA, la « Journée de l’aérospatial ».Selon Yoon, tout comme l'Humanité a créé une nouvelle histoire en ouvrant les voies maritimes pendant les Grandes Découvertes, la Corée du Sud doit maintenant ouvrir une voie spatiale et la diriger.Le leader sud-coréen a expliqué que la technologie spatiale concentre toutes les techniques de pointe et constitue le moteur de croissance le plus puissant pour l'avenir. Et d’indiquer que le marché de cette industrie va connaître un développement très important pour atteindre 3 400 000 milliards de wons ou 2 273 milliards d’euros d’ici 2040.