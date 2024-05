Ballons poubelles nord-coréens : Séoul se prépare à un potentiel nouveau largage

Photo : YONHAP News

Alors que des vents du Nord sont prévus pour demain, Pyongyang pourrait profiter de l’occasion pour renvoyer des ballons remplis de déchets au sud du 38e parallèle. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, un responsable de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Il a pourtant précisé que ceci était juste une prévision, compte tenu de la démarche récente de la Corée du Nord, et que l’armée n’a pas détecté de signe d’activité pour le moment.L’officiel a déclaré que les autorités militaires restent attentives au moindre mouvement du pays communiste, et dans le cas de nouveau largage, elles prendraient les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de la population. Il a ensuite demandé aux habitants de signaler la présence des ballons sans les toucher s’ils en apercevaient.Concernant les critiques quant à la réaction passive de l’armée sud-coréenne, le JCS a indiqué qu’il avait la capacité d’agir de manière plus puissante, mais qu’il aurait été précipité de répondre immédiatement.