Le KOSPI, l'indice de référence de la Bourse de Séoul, a augmenté de 0,04 % par rapport à jeudi, pour clôturer ce vendredi à 2 636,52 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, a lui aussi grimpé, plus fortement, de 0,96 %, pour terminer ce dernier jour du mois de mai et de la semaine à 839,98.La monnaie sud-coréenne, quant à elle, s'est encore fragilisée par rapport au billet vert aujourd'hui, et s'échange désormais à 1 384,50 wons pour un dollar (+5,10 wons).