Photo : KBS News

Les deux Corées n'ont eu aucun échange commercial l'année dernière. C’est ce que nous avons pu apprendre, aujourd’hui, du livre blanc 2024 du ministère sud-coréen de la Réunification. C'est une première depuis 1989, année où Séoul et Pyongyang ont commencé à échanger.Ce n’est pas tout. L'aide humanitaire du Sud au Nord a atteint son plus bas niveau et ce, sur fond de gel des relations intercoréennes.