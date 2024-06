Météo : soleil dans la matinée mais quelques précipitations dans l’après-midi

Photo : YONHAP News

En ce premier lundi du mois de juin, les sud-Coréens se réveillent sous le soleil. En effet, aucun nuage à l’horizon et ce, sur l’ensemble du territoire. Cependant, cette tendance ne durera pas et on verra rapidement quelques nuages s’installer et même quelques gouttes tomber sur presque tout le pays, excepté le quart nord-ouest.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail il fait entre 13°C, à Gangneung, Jeonju ainsi qu’à Andong, et 18°C, sur l’île méridionale de Jeju. Il fait 14°C dans les régions intérieures, 16°C à Busan et Mokpo et 17°C à Yeosu.Dans l’après-midi, malgré des précipitations, il fera relativement doux. Il faudra compter 28°C à Séoul, 27°C à Cheongju, Daejeon ainsi qu’à Jeonju et même 29°C à Gwangju. En revanche, il fera plus frais sur la côte sud, avec 22°C à Busan et Yeosu. Enfin, à Jeju, le mercure affichera 24°C.