Sommet Corée-Afrique : de nombreuses rencontres officielles sont attendues

Photo : KBS

J-1 avant le lancement du Sommet Corée-Afrique qui va s’étaler sur deux jours à Séoul. Le président sud-coréen tiendra à cette occasion des sommets avec les chefs d'Etat et de gouvernement des pays africains qui se rendent au pays du Matin clair. Il s'agit 25 nations dont le Lesotho, la Côte d'Ivoire, l’île Maurice et le Mozambique, entre autres.Yoon Suk Yeol a tenu, hier, un sommet-déjeuner bilatéral avec son homologue de Tanzanie, Samia Suluhu. Ils ont signé un memorandum d'entente de la coopération pour un approvisionnement stable en minéraux critiques. Lors de cette rencontre, le numéro un sud-coréen a exprimé son souhait d'accélérer les négociations engagées entre les deux pays en vue d'un accord de partenariat économique. De son côté, la présidente tanzanienne a espéré que davantage d'entreprises sud-coréennes participeraient aux projets de développement de son pays.Yoon a ensuite tenu un sommet-dîner avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed afin de discuter du renforcement des relations bilatérales de leurs pays.En ce qui concerne les rencontres officielles dans le cadre du sommet, un dîner de bienvenue va être organisé, ce soir, pour les délégations des 48 pays participants.L'assemblée plénière aura lieu demain. Et ce mercredi, le sommet des affaires Corée-Afrique 2024 sera organisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie et l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita).Un peu avant, le chef d'Etat sud-coréen avait rappelé, lors d'une interview par écrit avec l'Agence France-Presse, que le commerce entre son pays et l'Afrique ne représentait que 1,9 % du total des échanges sud-coréens. Il en a ainsi profité pour faire part de sa volonté de créer une base de coopération globale, qui renforcera l'échange des informations relatives aux minerais critiques et la collaboration technologique avec le continent.