Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a de nouveau envoyé, samedi dernier, des ballons remplis de déchets au sud du 38e parallèle. En effet, des objets volants ont été observées à l’œil nu avant-hier à Séoul et dans ses environs, et hier, dans les provinces de Chungcheong et celle de Gyeongsang du Nord.Selon l'armée de terre sud-coréenne, il s'agit d’environ 720 ballons. C’est trois fois de plus que ceux envoyés mercredi dernier. Elle a ramassé et analysé ces derniers, qui contenaient comme la dernière fois des déchets, des mégots et du fumier.Les autorités ont demandé aux habitants de signaler la présence de ces ballons sans les toucher s’ils en apercevaient, avant de déclarer qu'elles restent attentives au moindre mouvement du pays communiste pour répondre à un nouveau largage.