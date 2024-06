Ballons poubelles : Séoul envisage de prendre des mesures contre Pyongyang

Photo : KBS News

Séoul a condamné l'envoi de ballons remplis de déchets par Pyongyang au sud du 38e parallèle, le décrivant comme « une provocation irrationnelle et extrêmement grossière, impensable d'ailleurs pour une nation normale ». Il s'est ensuite engagé à prendre des « mesures drastiques et inédites » à l'encontre du pays communiste.Une réunion élargie du Conseil de sécurité nationale (NSC) a eu lieu hier. Et le conseiller présidentiel a expliqué devant les journalistes, à l'issue de cette réunion, que le largage des ballons poubelles aurait pour objectif de semer la confusion et l'inquiétude chez les sud-Coréens, d'une part, et de d’influencer Séoul dans les changements de sa politique vis-à-vis de la Corée du Nord.Jang Ho-jin a ensuite annoncé que le gouvernement sud-coréen ne resterait pas les bras croisés et prendrait des mesures encore plus importantes si ce genre d’envois venait à se reproduire.Quant aux « mesures drastiques inédites », le haut officiel a répondu qu'elles allaient se concrétiser très prochainement. Et d'ajouter que celles-ci comprennent la reprise de la diffusion de messages de propagande via des haut-parleurs installés sur la frontière.