Dialogue de Shangri-La : Séoul et Tokyo s'accordent pour prévenir « un conflit de patrouilleur »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont convenu de mettre en œuvre des mesures permettant de prévenir la récurrence du conflit dit « maritime de patrouilleur japonais ».Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue nippon ont tenu, samedi dernier, un tête-à-tête à Singapour, à l’occasion du 21e Dialogue de Shangri-La, une conférence annuelle sur la sécurité de la région Asie-Pacifique.Dans le communiqué de presse adopté à l'issue de cette rencontre bilatérale, Shin Won-sik et Minoru Kihara ont annoncé respecter de manière mutuelle les principes du Code pour Rencontres imprévues en mer (CUES). Ces règlements ont été adoptés par vingt-cinq pays lors du Colloque de la marine du Pacifique occidental (WPNS), dans le but de prévenir des conflits maritimes.Selon ce code, les navires et les avions des pays signataires doivent maintenir une distance de sécurité et ne pas se viser avec des radars, des missiles ou des lance-torpilles. Les deux pays se sont également engagés à se réunir régulièrement dans le domaine de la défense afin d’installer un dialogue militaire de haut niveau.Pour rappel : le 20 décembre 2018 dans la mer de l'Est, séparant la péninsule de l'archipel nippon, un événement avait tendu les relations Séoul-Tokyo. Un avion de patrouille japonais avait volé anormalement bas, près du destroyer sud-coréen Gwanggaeto-le-Grand. Ce dernier était en train de fouiller le bateau de pêche nord-coréen qui dérivait. Mais Tokyo a accusé le navire de son voisin d'avoir verrouillé son radar de contrôle de tir sur son patrouilleur. Une accusation complètement rejetée par la marine sud-coréenne. Depuis, les deux pays avait suspendu tout échange militaire bilatéral.L'incident était resté une source de frictions pendant plusieurs années jusqu'à ce que les chefs de la défense de Séoul et de Tokyo conviennent, l'an dernier, de commencer les pourparlers en la matière. Une année de négociations a abouti au compromis d'hier.