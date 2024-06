Yoon annonce un possible gisement de gaz et de pétrole dans le pays

Photo : YONHAP News

Une nouvelle qui pourrait en étonner plus d’un. Le président de la République a annoncé, aujourd’hui, l’existence potentielle d’un gisement de gaz et de pétrole au large de Pohang dans la province du Gyeongsang du Nord.Lors d'une conférence de presse, tenue ce matin, au Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk Yeol a ainsi rendu publics les résultats d'une analyse confiée en février 2023 par son gouvernement à l'une des plus prestigieuses sociétés d'études du monde. Une vérification auprès d'experts a également été réalisée.D'après le chef de l’Etat, l'analyse a démontré un possible gisement de gaz et de pétrole qui pourrait atteindre les 14 milliards de barils, un chiffre 300 fois supérieur à celui du champ gazier Donghae-1, découvert à la fin des années 1990 en mer de l'Est, séparant la péninsule du Japon.Si le nouveau gisement s'avère vrai, il pourra satisfaire la demande de gaz naturel du pays pendant 29 ans et celle de pétrole pour les quatre prochaines années.Yoon a également annoncé avoir approuvé le projet de forage, déposé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie. Selon lui, si les travaux commencent d'ici fin 2024, ils donneront des résultats tangibles au premier semestre 2025.