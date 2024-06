Sommet Corée-Afrique : Séoul cherche à renforcer la coopération dans les minéraux clés

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a fait part de son ambition de fonder les bases de la coopération globale avec les pays africains en matière de ressources minérales à l’approche du Sommet Corée-Afrique. Celui-ci se tiendra les 4 et 5 juin à Séoul.Dans son interview rapportée hier par l’AFP, Yoon Suk Yeol a indiqué que le pays du Matin clair dépendait fortement des importations de minéraux. Celles-ci comblent plus de 95 % de ceux dont le pays a besoin.Le chef de l’Etat a rappelé que les échanges commerciaux entre les deux parties ne représentaient que 1,9 % du commerce extérieur sud-coréen. Il a souligné qu’il soutiendrait alors les échanges entre les entreprises de la Corée du Sud et des pays africains. Le numéro un a aussi expliqué que le pays du Matin clair pourrait offrir à ses partenaires africains ce qu’il avait appris, en passant d’un pays en développement à un pays développé en un demi-siècle.La construction d’infrastructures, telles que les routes, les voies ferrées, les aéroports et les ports, ainsi que l’établissement de systèmes de villes intelligentes ont été évoqués comme des domaines dans lesquels Séoul pourrait coopérer avec les pays africains.