Défense : Séoul, Washington et Tokyo vont lancer l'exercice conjoint « Freedom Edge »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon vont élargir leur coopération de sécurité pour répondre aux provocations nord-coréennes.Les chefs de la défense des trois pays se sont retrouvés, hier, à l’occasion du 21e Dialogue de Shangri-La. Le ministre de la Défense, Shin Won-sik, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et leur homologue japonais, Minoru Kihara, se sont accordés pour lancer une manœuvre nommée « Freedom Edge ». Cet entraînement consiste à mener des exercices maritime, aérien, terrestre, voire de cyberguerre en même temps. Son nom vient des exercices conjoints de Séoul et de Washington « Freedom Shield » et de ceux de ce dernier et de Tokyo « Keen Edge ».Plus tôt dans la même journée, Shin et Austin ont tenu une réunion bilatérale. Les deux hommes ont réaffirmé la position de leur pays à propos des ballons remplis de déchets de la Corée du Nord : il s’agit d’une violation de l’accord d’armistice en Corée. Séoul et Washington ont dénoncé, d’une même voix, les récentes provocations irréfléchies de Pyongyang.