Moral : 24 % des foyers à double revenus de Séoul sont « déprimés »

Photo : YONHAP News

24 % des foyers à double revenus à Séoul éprouvent un sentiment dépressif. Les couples qui travaillent tous les deux ont du mal avec l'éducation et les soins des enfants, et 15,8 % des jeunes en âge de se marier n'ont pas l'intention de le faire. L'année dernière, le nombre de mariages annuels à Séoul était de 36 324, soit une baisse de plus de moitié par rapport à 2010.Le Seoul Institute a publié une infographie intitulée « Le statut actuel des pères et mères travaillant à Séoul ». Elle est basée sur les résultats d’une enquête de 2023 et sur l'analyse des conditions de garde des jeunes enfants à Séoul, du stress lié à ces dernières et de la santé mentale de jeunes parents.En 2023, 555 couples bi-actifs à Séoul ayant des enfants entre 0 et 9 ans ont été interrogés et les résultats ont révélé que 23,6 % d’entre eux ont été déprimés au moins une fois. Les proportions de ceux qui ont souffert d'insomnie et d'anxiété étaient respectivement de 20,8 et 15,8 %. Constat plus grave : 8,6 % d’entre eux ont même eu des pensées suicidaires.Les mamans travaillant consacraient plus de temps aux tâches ménagères et aux soins des enfants, en moyenne 3,4 heures, soit près du double pour les femmes par rapport aux hommes. Inversement, les papas qui travaillent passaient plus de temps à travailler et à réaliser des activités économiques. Le temps consacré à ces dernières était de 7,5 heures pour les mamans qui travaillent et de 8,9 heures pour les papas.L'institut a expliqué que, selon l'examen de la répartition et de la satisfaction vis-à-vis des soins des enfants avec le conjoint, plus la proportion des soins des enfants augmentait pour les mamans, plus les taux de dépression, d'anxiété et de pensées suicidaires étaient importants.