Constitution de l’Assemblée nationale : bras de fer entre le PPP et le Minjoo

Photo : KBS News

Un bras de fer se joue entre le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo quant à la constitution des commissions parlementaires de la 22e Assemblée nationale. Les deux formations ont eu une réunion hier soir pour en discuter, mais leurs efforts furent vains.La première formation de l’opposition a réaffirmé, aujourd’hui, qu’elle devrait avoir la présidence de la commission sur la législation et les affaires judiciaires, celle de la commission de gestion, ainsi que celle de la commission sur la science, les TIC, la radiodiffusion et les communications. Le patron du groupe parlementaire du Minjoo a déclaré qu’il faudrait prendre une décision avant le 7 juin, date fixée par la loi sur l’Assemblée nationale.Le PPP et le Minjoo divergent aussi sur les ballons poubelles expédiés par la Corée du Nord. Le premier les a attribués au régime communiste, en appelant l’armée à envisager de mener une guerre psychologie à l’aide de haut-parleurs installés à la frontière. Cependant, le chef du Minjoo, Lee Jae-myung, a déclaré qu’il faudrait réfléchir à comment protéger la vie et la propriété des sud-Coréens de manière plus sûre.