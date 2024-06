Photo : YONHAP News

En ce premier mardi du mois de juin, il fait très beau au pays du Matin clair, et les températures sont estivales.En effet, sur le chemin du travail, il fait déjà 20°C à Séoul. De manière générale d’ailleurs, il fait entre 19 et 20°C dans tout le pays, à l’exception de Gangneung qui enregistre 18°C et Andong, 15°C.Cet après-midi, la maximale sera pour la capitale, Chuncheon et Gwangju avec 29°C. Il fera entre 22 et 25°C sur la côte sud, et entre 27 et 28°C dans les régions intérieures.