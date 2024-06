L’inflation poursuit sa décrue

Photo : YONHAP News

L’inflation continue de ralentir pour rester sous la barre des 3 % pour le deuxième mois consécutif.D’après les données publiées, aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat), en mai, la hausse des prix est retombée à 2,7 % sur un an. C’est 0,2 point de moins que le mois précédent. En février et en mars, elle a été supérieure à 3 %.Dans le détail, le mois dernier, les cours des produits alimentaires frais ont tiré l’inflation vers le haut. Effectivement, ils se sont envolés de 17,3 % en glissement annuel. Ceux des produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont eux aussi grimpé (+8,7 %). Les fruits, en particulier, coûtaient toujours très cher. Les prix des poires et des pommes ont flambé de 126,3 et 80,4 % respectivement.En ce qui concerne les produits manufacturés et les services, ils ont progressé de 2,1 et 2,3 % respectivement sur un an.