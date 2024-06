Sommet Corée-Afrique : Yoon préconise une croissance partagée

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les pays d’Afrique ont donné, aujourd’hui, le coup d’envoi officiel de leur sommet de deux jours à Séoul.Ce grand rendez-vous a commencé par une cérémonie d’ouverture, organisée dans une ville au nord de la capitale. Le président de la République y a prononcé un discours.Yoon Suk Yeol a déclaré que son pays voulait surmonter les crises d’aujourd’hui en partenariat gagnant-gagnant pour connaître la prospérité de demain. Pour lui, on ne peut lutter contre les défis comme les crises climatique et alimentaire, les pandémies, les catastrophes naturelles, ou encore la fragilité de la chaîne d'approvisionnement qu’à travers la coopération et la solidarité internationales.Selon le dirigeant sud-coréen, le premier des trois enjeux de taille de la coopération sud-coréano-africaine consiste à enregistrer une croissance parallèle. Et afin d’y parvenir, il faudra consolider une base institutionnelle visant à faciliter les échanges et la collaboration entre les deux parties.Le président Yoon a préconisé d’accélérer, pour cela, les négociations en vue de conclure l’accord de partenariat économique (EPA) et le Cadre pour la promotion du commerce et des investissements (TIPF), ainsi que d’élargir le traité de protection des investissements.Le chef de l’Etat a par ailleurs annoncé que son gouvernement porterait jusqu’à 10 milliards de dollars son aide publique au développement (APD) à l’horizon 2030, et ce, afin de booster la collaboration avec les Etats d’Afrique. Sans oublier le financement des exportations de l’ordre de 14 milliards de dollars afin d’aider les entreprises de son pays à expédier leurs produits vers le continent et à y augmenter leurs investissements.En ce qui concerne le second enjeu, Yoon a souligné l’importance de la durabilité. Pour lui, les deux parties pourront faire face ensemble à des crises mondiales, si elles y trouvent des solutions durables en profitant de leurs atouts respectifs, à savoir le dynamisme et les ressources naturelles abondantes de l’Afrique et les technologies de pointe et les expériences du pays du Matin clair.Enfin pour le troisième et dernier enjeu, le numéro un sud-coréen a évoqué la nécessité de faire preuve de solidarité. A ce propos, il a rappelé que son pays se souvenait clairement du fait que dans le passé, les Nations unies et la communauté internationale étaient venues en défenseurs de la liberté, et qu’aujourd’hui, ses troupes étaient présentes en Afrique pour y maintenir la paix et la stabilité.Par ailleurs, en marge du sommet d’aujourd'hui, Séoul et le continent ont conclu 12 traités et 34 protocoles d’accord. Le Bureau présidentiel de Yongsan a alors vanté cet exploit diplomatique de plus grande envergure, négocié avec les pays d’Afrique.