Conflit Israël-Hamas : Séoul salue le nouveau plan de cessez-le-feu

Photo : YONHAP News

Séoul a annoncé soutenir le nouveau plan de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dévoilé par le président des Etats-Unis.Dans un communiqué publié hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a, en effet, précisé que le gouvernement sud-coréen saluait les efforts diplomatiques déployés par les pays concernés pour préparer la proposition de paix. Et d’appeler tous les Etats parties à l’accepter immédiatement et à l’appliquer pleinement.Dans une conférence de presse, vendredi, à la Maison blanche, Joe Biden a rendu public le plan en trois phases, proposé par l’Etat hébreu. Selon lui, la première étape serait une trêve totale, avec un retrait des troupes israéliennes des zones habitées de Gaza pour une durée de six semaines. Elle comprend aussi la libération de certains otages palestiniens détenus par Jérusalem. Parmi eux, des femmes, des personnes âgées et des blessés.Et la deuxième phase sera de négocier, pendant ces six semaines, la fin des hostilités. En cas de négociations concluantes, les combats s'arrêteront définitivement, tous les otages en vie seront échangés et les forces israéliennes se retireront complètement de la bande de Gaza. Enfin pour la troisième étape, la reconstruction de celle-ci sera lancée.