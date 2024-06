Ballons poubelles : Washington dénonce une tactique dégoûtante

Photo : KBS News

Les Etats-Unis continuent de fustiger les lâchers de ballons poubelles par la Corée du Nord.Dans une conférence de presse hier, le porte-parole du département d’Etat a indiqué qu’il s’agissait manifestement « d’une tactique dégoûtante, irresponsable et puérile » et que le régime de Kim Jong-un devait cesser d’agir ainsi.Matthew Miller s’est pourtant montré prudent à l’égard de son éventuelle violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Effectivement, selon lui, un examen sera nécessaire pour en parler et la Chine ne semble pas s’impliquer.La Maison blanche a elle aussi annoncé scruter de très près les provocations récurrentes de Pyongyang, en particulier les envois des ballons et le brouillage de signaux GPS sud-coréens.La présidence américaine a alors tenu à souligner que les Etats-Unis restent sur le qui-vive et maintiennent aussi leurs meilleures capacités militaires, afin d’apporter leur soutien à leur allié sud-coréen, si besoin.