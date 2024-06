NCG : troisième réunion le 10 juin à Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis vont tenir bientôt la troisième réunion de leur groupe consultatif nucléaire (NCG). Une instance qu’ils ont créée dans le cadre de la déclaration de Washington, signée par leurs dirigeants à l’issue de leur sommet en avril 2023 à la Maison blanche. Ce sera pour le 10 juin. Cette fois, les pourparlers auront lieu à Séoul.Les deux alliés vont alors faire le point sur les avancées enregistrées depuis la première conférence de l’organisme, en juillet dernier, dans le partage d’information, la procédure de consultations nucléaires en cas de crise, ou encore l’intégration dite conventionnelle et nucléaire (CNI).L’enjeu des prochaines discussions est d’autant plus important que Pyongyang multiplie et diversifie aussi ses provocations. Toute la question est donc de savoir quel sera le moyen commun de renforcer la dissuasion élargie en matière de nucléaire face à la Corée du Nord.