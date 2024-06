La Corée du Sud et l’Afrique souhaitent construire ensemble l’avenir

Photo : YONHAP News

« L’avenir que nous construisons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité », tel est le slogan du Sommet Corée-Afrique 2024 qui s’est tenu aujourd’hui à Ilsan, une ville située au nord de Séoul. Etaient présents, à ce rendez-vous inédit, les représentants de 48 nations.En fin de journée, une déclaration conjointe a été rendue publique par le président sud-coréen et son homologue mauritanien. Les six domaines dans lesquels les deux côtés souhaitent travailler main dans la main sont les suivants : le commerce et l’investissement, l’aide publique au développement (APD), l’infrastructure, la transition numérique, la réaction commune aux problèmes mondiaux et, enfin, la paix et la sécurité.Tout d’abord, le pays du Matin clair et les nations africaines vont signer l’accord de partenariat économique (EPA) et le Cadre pour la promotion du commerce et des investissements (TIPF), et ce pour élargir le traité de protection des investissements. Le gouvernement sud-coréen porterait aussi jusqu’à 10 milliards de dollars son aide publique au développement (APD) à l’horizon 2030, dans l’objectif de booster la collaboration avec le continent africain. Sans oublier le financement des exportations de l’ordre de 14 milliards de dollars afin d’aider ses entreprises à exporter vers cette région du monde et à y augmenter leurs investissements.L’importance de la durabilité y a également été mentionée. Les deux partenaires pourront conjointement faire face à des crises mondiales, s’ils y trouvent des solutions durables en profitant de leurs atouts respectifs. A savoir le dynamisme et les ressources naturelles abondantes de l’Afrique et les technologies de pointe et les expériences de la Corée du Sud. La solidarité ne pouvait pas être exclue des discussions. Les Africains ont apprécié la présence des troupes sud-coréennes sur le Continent Noir pour y maintenir la paix et la stabilité.Ce n’est pas tout. Les participants au Sommet ont réaffirmé que toute la communauté internationale doit respecter les résolutions onusiennes pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.Demain, le Sommet des affaires Corée-Afrique 2024 se tiendra à Séoul, avec la participation des chefs d’Etats et des entrepreneurs sud-coréens et africains.