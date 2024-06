Photo : YONHAP News

En ce premier mercredi du mois de juin, il fait très beau au pays du Matin clair, et cette tendance va se poursuivre tout au long de la journée.Sur le chemin du travail, il fait déjà doux : 22°C à Séoul, 20°C à Chuncheon, Gangneung ainsi qu’à Busan et dans le Jeolla. Dans le reste du territoire, les températures ne sont pas bien différentes puisqu’elles oscillent entre 18 et 19°C.Cet après-midi, il faudra prévoir les ombrelles pour se protéger du soleil, et les climatiseurs seront certainement tous allumés dans les lieux publics : il fera 31°C dans la capitale, et entre 29 et 30°C dans le reste du territoire. Il fera plus frais, cependant, sur la côte sud, avec un mercure qui sera compris entre 24 et 25°C, de Busan à Jeju.