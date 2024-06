22e législature : première séance plénière

Photo : KBS News

La première séance plénière de la nouvelle Assemblée nationale va ouvrir aujourd'hui à 14 heures. L'opposition prévoit d'élire le président et les deux vice-présidents qui dirigeront le Parlement pendant la première moitié de cette 22e législature. Cependant, le parti au pouvoir envisage de ne pas y participer, mettant en avant le manque de consensus sur l'ordre du jour. En effet, les directions des deux camps se réuniront ce matin pour leurs dernières concertations.La coutume veut qu'un député d’une formation disposant du plus grand nombre de sièges assume la présidence de l'Hémicycle. Ainsi, le Minjoo a déjà élu Woo Won-shik comme candidat pour le poste. La première force de l'opposition a aussi choisi Lee Hack-young comme candidat à la vice-présidence. En revanche, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, n'a encore présenté personne pour le poste de vice-président qui lui est attribué. Il invoque le fait que les négociations concernant la composition des commissions permanentes sont toujours en cours.En effet, les deux rivaux sont toujours en désaccord pour les présidences de la commission législative et judiciaire et de celle chargée de la direction du Parlement. En cas d'absence de consensus d'ici le 7 juin, la date butoir légale, le Minjoo prévoit de procéder unilatéralement au vote pour répartir les postes de président des commissions lors de la séance plénière du même jour.