Sommet Corée-Afrique : une conférence sur l’agriculture se tient aujourd’hui

Photo : KBS News

Une conférence visant à élargir la coopération entre la Corée du Sud et l'Afrique en matière d'agriculture est prévue, cet après-midi, à l'hôtel The Plaza, situé en plein cœur de Séoul.Cet événement réunira les présidents des Comores, du Zimbabwe et de Madagascar, les ministres chargés de l'agriculture de neuf pays africains, ainsi que la ministre sud-coréenne de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Song Mi-ryeong. Au menu des discussions : la manière de faire face ensemble aux défis mondiaux dont notamment la crise climatique.A cette occasion sera signé également un protocole d'entente entre la Corée du Sud et quatre nations, dont Madagascar et le Zimbabwe, qui souhaitent participer au projet « K-Rice Belt ». Ce dernier consiste à partager les semences et les techniques agricoles du pays du Matin clair afin de contribuer à améliorer la productivité de riz sur le continent africain. Il implique déjà dix pays, dont le Ghana, la Guinée et le Kenya.Par ailleurs, un sommet d'affaires Corée du Sud-Afrique se tiendra également, aujourd'hui, à l'hôtel Lotte. Y seront débattus les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties dans leurs chaînes d'approvisionnement en se basant sur les technologies agricoles sud-coréennes et le potentiel en minéraux essentiels du continent africain.