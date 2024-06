AIEA : Séoul-Washington-Tokyo condamnent les provocations militaires de Pyongyang

Photo : KBS News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont fermement condamné le programme nucléaire de la Corée du Nord, ses provocations balistiques incessantes, ainsi que sa coopération militaire avec la Russie.Lors d'une réunion régulière du conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tenue mardi à Vienne, les trois pays ont exprimé conjointement leurs sérieuses inquiétudes au sujet des lancements continus de satellites espions et de missiles balistiques par le régime communiste. Avant d'ajouter qu'ils surveilleront de près les possibilités de nouvelles provocations de la part de Pyongyang, y compris son septième essai nucléaire.Il s'agit de leur deuxième condamnation commune à l’encontre des provocations nord-coréennes, après la première intervenue lors de la Conférence générale de l'AIEA tenue en septembre dernier.Séoul, Washington et Tokyo ont également pointé le fait que la coopération militaire nord-coréano-russe, y compris la livraison de missiles balistiques et d'autres armes de Pyongyang à Moscou, constitue une flagrante violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, une menace pour le régime international de non-prolifération, et pour la paix et la stabilité internationales.Enfin, les trois nations ont exhorté Pyongyang à revenir au dialogue et à prendre des mesures concrètes pour parvenir à une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule.Par ailleurs, le « core group » de l'AIEA sur la situation en Corée du Nord a également manifesté leurs inquiétudes quant à la gravité des menaces nucléaires nord-coréennes, avant de souligner la nécessité d'adopter par consensus une résolution contre le programme atomique du royaume ermite. Ce groupe est composé de huit pays, à savoir le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la France et l'Allemagne, en plus de la Corée du Sud, des Etats-Unis et le Japon.