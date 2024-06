Le RNB brut en hausse de 2,4 % au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Au premier semestre, le revenu national brut (RNB) réel a augmenté de 2,4 % par rapport au semestre précédent. Selon les données publiées ce matin par la Banque de Corée (BOK), il s’est établi à 567 500 milliards de wons, soit près de 381 milliards d’euros.Plus précisément, le revenu intérieur brut réel était de 561 600 milliards de wons, enregistrant une hausse de 2,4 %. Le revenu net des facteurs provenant de l'étranger est resté le même avec 5 900 milliards de wons. Il s’agit de la différence entre le revenu gagné par les sud-Coréens à l'étranger et celui des étrangers en Corée du Sud.Quant aux pertes commerciales réelles, elles ont diminué à 11 300 milliards de wons, profitant des conditions améliorées des échanges mondiaux. La BOK a expliqué que c’est grâce à son recul que le RNB réel a progressé.D’ailleurs, le taux d’épargne brut s’est accru de 1,5 point pour atteindre 35,1 %, mais le taux d’investissements intérieurs bruts a baissé de 0,8 point avec 29,7 %.Le produit intérieur brut (PIB) réel est monté de 1,3 %. Par secteur, l’industrie manufacturière, la construction et les services ont connu une progression. Concernant les dépenses, la consommation privée, la consommation publique et les investissements en construction ont augmenté, mais les investissements en équipements se sont rétrécis.