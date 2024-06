Pyongyang démantèle la voie ferrée de la ligne intercoréenne Donghae

Photo : KBS News

La Corée du Nord aurait récemment entamé des travaux afin de démanteler la voie ferrée de la ligne intercoréenne Donghae. C’est ce qu’a annoncé un responsable du gouvernement sud-coréen. Ce dernier a indiqué qu'il y a des signes laissant penser que l'enlèvement de traverses sur la section nord de la ligne serait en cours, avant d'ajouter que les autorités surveillent de près la situation. Le Service national du renseignement (NIS) a lui aussi fait une communication dans ce sens.La ligne ferroviaire Donghae qui relie la gare de Jejin au sud à celle du mont Geumgang au nord a été établie à la suite de l'adoption de la Déclaration commune du 15 juin 2000. Sa voie ferrée a été posée en 2006. Elle s'étend sur une longueur totale de 25,5 km, avec 18,5 km dans la section nord et 7 km dans la section sud.Pour rappel, en janvier dernier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'était engagé à mettre rigoureusement en place les étapes visant à éliminer toute connexion entre les deux Corées dans la région frontalière. Il avait notamment évoqué le démantèlement complet de la section nord du chemin de fer Gyeongui, une autre ligne intercoréenne. Dans la foulée, le même mois, le régime communiste avait installé des mines sur les routes longeant les lignes Gyeongui et Donghae et y avait enlevé les lampadaires en mars.