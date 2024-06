Réserves de change : baisse pour le deuxième mois d’affilée

Photo : YONHAP News

Les réserves de devises étrangères de la Corée du Sud ont diminué pour le deuxième mois consécutif. D’après les données de la Banque de Corée (BOK), rendues publiques aujourd’hui, le montant s’est établi à 412,83 milliards de dollars fin mai, soit une baisse de 430 millions en un mois.La banque centrale a expliqué que ce sont les swaps de monnaies avec le Service national des pensions (NPS) et la baisse des dépôts bancaires qui avaient conduit à cette situation. Et ce, en dépit de l’augmentation des revenus de la gestion d’actifs en devises étrangères. Elle a ajouté qu’à l'expiration de la période des swaps, le chiffre de dollars correspondant pourrait être récupéré.Pour rappel, les réserves de change avaient diminué en janvier et février et avaient rebondi en mars. Elles avaient ensuite chuté un mois plus tard. La Corée du Sud reste, malgré tout, le neuvième pays en termes d’avoirs de devises étrangères. La Chine occupe, elle, la tête de la liste, devant le Japon et la Suisse.