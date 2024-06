Le Corps des marines va organiser un exercice de tirs réels d'artillerie sur les îles frontalières du nord-ouest

Photo : KBS News

Le Corps sud-coréen des marines va mener, dans le courant du mois, un exercice de tirs d'artillerie sur les îles frontalières du nord-ouest du territoire. Cette décision a été prise suite à la suspension de l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018, entérinée hier en conseil des ministres. Pour rappel, ce texte stipule l'interdiction des activités hostiles entre les deux Corées, y compris les exercices militaires dans les zones frontalières.Selon un responsable du gouvernement, ces manœuvres seront effectuées à munitions réelles, à l'aide d'obusiers automoteurs K9.Il s'agit du premier exercice de tirs d'artillerie organisé dans la zone tampon maritime au nord-ouest de la Corée du Sud depuis septembre 2018. Notons cependant qu'en janvier dernier, l'armée sud-coréenne a riposté aux tirs d'artillerie nord-coréens dans cette zone.En effet, depuis la signature du le pacte militaire, le Corps sud-coréen des marines a dû transporter sur le continent les obusiers K9 déployés sur les îles de Yeonpyeong et de Baengnyeong pour effectuer des exercices de tirs. Les coûts supplémentaires générés par le déplacement des troupes et de l'artillerie au cours des six dernières années sont estimés à 12 milliards de wons. Il s’agit d’une somme équivalente à 8 millions d'euros.