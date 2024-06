Sommet Corée-Afrique : Séoul veut augmenter les échanges et les investissements

Photo : YONHAP News

Le sommet Corée-Afrique 2024 se poursuit, et ce deuxième jour a été marqué par des discussions relatives à la coopération économique. Yoon Suk Yeol a participé notamment au Business Summit, ce matin, avec des figures majeures du monde économique.Dans son discours liminaire, le président de la République a déclaré que les relations entre la Corée du Sud et l’Afrique sont fondées sur l’esprit d'entreprise des industriels. Il a ensuite affirmé qu’à l'avenir, il était nécessaire de réduire la distance économique avec ce continent en élargissant les échanges et les investissements. Avant d’ajouter que pour y arriver, il allait mettre en place des cadres institutionnels tels que l’accord de partenariat économique.En ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement des minerais essentiels, Yoon a expliqué mener une collaboration à travers un corps consultatif, comme ce qu’indique la déclaration commune publiée hier.Le chef de l’Etat sud-coréen a également souligné l’importance de la transition vers une énergie sans carbone afin d’agir face au problème du changement climatique. Avant d’appeler les nations africaines à coopérer avec les sociétés sud-coréennes dans ce domaine.Aujourd’hui, le numéro un sud-coréen mène neuf réunions avec les hautes personnalités africaines, dont le président mauritanien Mohamed Ould El-Ghazaouani qui préside l’Union africaine.