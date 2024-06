Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont commencé, le 3 juin, un exercice conjoint de traversée de cours d’eau près de la rivière de Namhan à Yeoju dans la province de Gyeonggi.L’armée sud-coréenne a expliqué que cet entraînement vise à améliorer les capacités opérationnelles réelles des deux alliés. Il consiste à établir les méthodes opérationnelles utilisant des ressources conjointes, et à vérifier l'interopérabilité de ces dernières.Près de 590 militaires y ont participé, notamment ceux de la 7e brigade du génie de l’armée de terre sud-coréenne et de la 2e division d'infanterie américaine. La manœuvre a mobilisé 243 véhicules militaires comme l’hélicoptère CH-47D, le char K1A2 et le véhicules blindé K808.