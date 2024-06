KHS : vers la valorisation des héritages culturels récents

Photo : YONHAP News

Le Service coréen du patrimoine (KHS) cherche à préserver les héritages culturels qui datent de moins de 50 ans, mais qui possèdent une grande valeur pour l’avenir. Récemment, il a donc organisé un concours d’idées pour déceler quels produits ou phénomènes culturels récents devraient être protégés, et 361 candidatures ont été déposées.Parmi les propositions, beaucoup concernaient des objets ou outils de la vie quotidienne : par exemple, une camionnette à trois roues, ou encore une machine de fabrication des allumettes. Ces dernières ont en effet été reléguées dans les oubliettes de l’histoire, faute d’utilisation.Dans le secteur de l’art et de la culture, a été proposé d’inscrire à la liste des biens à préserver un manuscrit du mensuel « Ppurigipeun Namu », publié dans les années 1970.Le KHS va sélectionner ce qu’il considère comme étant des « patrimoines culturels futurs » à la suite de l’examen d’une commission d’experts. Il s’attend à ce que ce système permette de designer différents objets comme héritage à protéger, tels que la k-pop et l’esport.