Sommet Corée-Afrique : Yoon conclut un intense ballet diplomatique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, hier, en tête-à-tête, les dirigeants de huit pays d’Afrique et le président de la Commission de l’Union africaine (UA). Ceux-ci étaient tous présents au sommet Corée-Afrique. Cette assise s’est conclue hier après deux jours de discussions.Yoon Suk Yeol s’est entretenu en premier lieu avec son homologue mauritanien. L’occasion pour lui de remercier Mohamed Ould Ghazouani pour les efforts déployés en vue de co-organiser avec succès le sommet de Séoul. La Mauritanie exerce cette année la présidence tournante de l’UA.Les deux hommes ont affiché leur volonté de produire un effet de synergie en continuant de renforcer la coopération entre leurs pays. Ils ont alors évoqué le fait que l’Etat d’Afrique du Nord-ouest est particulièrement riche en ressources minérales et halieutiques, sa population est relativement jeune, et que le pays du Matin clair, lui, dispose de hautes technologies.Le président Yoon a également eu des entrevues avec sept autres chefs d'Etat : de Guinée équatoriale, d'Erythrée, des Comores, du Botswana, d’Eswatini, de République centrafricaine et des Seychelles. La coopération et la solidarité ont été au coeur de leurs conversations.Et lors de l’échange avec le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, le numéro un sud-coréen a tenu à saluer le rôle de l’organisation dans le maintien de la paix et de la sécurité dans le continent.