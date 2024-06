Photo : YONHAP News

En ce jeudi 6 juin 2024, 69e journée commémorative des anciens combattants tombés au champ d’honneur et jour férié au pays du Matin clair, le temps est mitigé. En effet, les sud-Coréens se sont réveillés ce matin sous un ciel nuageux, et verront quelques gouttes tomber dans l'après-midi.Les températures, quant à elles, restent chaudes ce qui annonce l'arrivée imminente de l'été. Ce matin, il fait entre 20 et 24°C sur tout le territoire : 20°C sur la côte sud, de Daegu et Ulsan à Mokpo, et 24°C à Séoul. Dans les régions intérieures, il fait entre 22 et 23°C.Cet après-midi, la minimale sera toujours pour les régions du sud, qui enregistreront entre 23°C, à Yeosu, et 25°C, à Busan. Dans le reste du pays cependant, il fera entre 28°C, à Suwon, Gangneung et Andong, et 30°C dans la capitale, ainsi que 27°C dans le Jeolla.