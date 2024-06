Exercise conjoint Séoul-Washington : redéploiement d’un bombardier américain B-1B

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont procédé, hier, à un nouvel exercice aérien conjoint au-dessus de la péninsule. Les Etats-Unis y ont déployé un bombardier B-1B ainsi que les chasseurs F-35B et F-16, la Corée du Sud, elle, les chasseurs F-35A, F-15K et KF-16. Il s’agit du deuxième entraînement aérien combiné de l’année avec un bombardier stratégique américain.Au cours de la manœuvre, le B-1B a libéré une bombe JDAM, un système de guidage permettant de transformer les bombes en missiles, et ce pour la première fois en sept ans. Il était alors escorté par des chasseurs sud-coréens F-15K.Le B-1B décrit comme « colonne vertébrale de la force américaine de bombardement à longue portée » a fait la démonstration de sa capacité à frapper sa cible avec précision.Pour rappel, les ministres de la Défense des deux pays se sont retrouvés dimanche à Singapour. Le chef du Pentagone a alors réaffirmé l’engagement de son pays en ce qui concerne la dissuasion élargie et la posture de défense conjointe.