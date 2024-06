Biopharmacie : Séoul, Washington, Tokyo, New Delhi et l’UE lancent une alliance

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon, l’Inde et l’Union européenne ont lancé des discussions visant à sécuriser la chaîne d’approvisionnement biopharmaceutique.En effet, les délégués de leurs gouvernements et de leurs acteurs privés du secteur se sont réunis, hier, à San Diego aux Etats-Unis, en marge de la Bio International Convention 2024, la rencontre d’affaires la plus importante de l’industrie biotechnologique et pharmaceutique aux USA. Les quatre nations et l’UE ont alors créé ce qu’elles appellent l’Alliance biopharmaceutique.Le pays du Matin clair y a été représenté par des responsables du Bureau présidentiel de Yongsan et des ministères concernés, ainsi que ceux des principales entreprises de la filière comme Samsung Biologics et Celltrion.L’idée de mettre en place le nouveau dispositif est née, lorsque Séoul et Washington ont convenu de le former pour stabiliser la chaîne d’approvisionnement en produits médico-pharmaceutiques en cas de prochaines pandémies. C’était en décembre dernier.Hier, les cinq parties se sont engagées à chercher les moyens d’améliorer la situation, en élaborant une carte détaillée de la chaîne. Dans le même temps, elles ont décidé de coordonner leurs politiques et leurs réglementations afin de la rendre fiable et durable.