Séoul-Washington-Tokyo : quatrième Dialogue sur la sécurité économique hier à San Diego

Photo : YONHAP News

Des responsables gouvernementaux sud-coréens, américains et japonais se sont retrouvés, hier, à San Diego aux Etats-Unis pour le quatrième Dialogue tripartite sur la sécurité économique.Leurs discussions ont été consacrées aux moyens d’élargir la coopération dans quatre domaines : la chaîne d’approvisionnement, les nouvelles technologies clés, le numérique et la sécurité des infrastructures.Les trois partenaires ont alors fait le point sur les sujets évoqués lors de leurs trois précédentes réunions, dont la première date de février 2023. Sans oublier les mesures à prendre dans l’avenir.En matière de chaîne d’approvisionnement, les trois nations ont estimé que le système d’alerte précoce (EWS) entre leurs Conseils de sécurité nationale fonctionnait comme il fallait. Elles ont en même temps promis de se pencher sur les investissements conjoints dans la filière des minerais essentiels.S’agissant des nouvelles technologies clés, il a été décidé que des experts des trois Etats présenteraient au plus vite des thèmes de recherche commune.Et concernant le numérique, les USA et leurs deux principaux alliés d’Asie se sont engagés à continuer leurs concertations visant à établir la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle reflétant les trois enjeux du récent sommet de Séoul sur l’IA : la sécurité, l’innovation et l’inclusion.A noter que la réunion d’hier a, elle aussi, eu lieu en marge de la Bio International Convention 2024, dans la ville californienne.