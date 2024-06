Journée des anciens combattants : Yoon condamne fermement les récentes provocations de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 6 juin, la Corée du Sud a célébré la 69e journée commémorative des anciens combattants tombés au champ d’honneur. Une cérémonie officielle a été organisée au cimetière national de Séoul.Le président de la République a pris la parole devant environ 5 000 personnes qui y étaient présentes. Yoon Suk Yeol a durci le ton face aux provocations que la Corée du Nord a enchaînées ces derniers jours. Effectivement, il a promis de ne jamais rester les bras croisés face à celles-ci. Il s’est aussi engagé à défendre la liberté et la sécurité de ses concitoyens, et ce en posture solide de préparation et en travaillant ensemble avec l’allié américain et la communauté internationale.Selon le chef de l’Etat, le régime de Kim Jong-un, qui a déjà fait le choix de rétropédaler au lieu d’aller dans le sens inverse, continue de se livrer à des bravades irrationnelles et de menacer la vie des sud-Coréens. Yoon a, en particulier, rappelé que la semaine dernière, le Nord avait envoyé, au delà de la frontière, plus de 1 000 ballons attachés à des sacs en plastique remplis de déchets, et brouillé aussi les signaux GPS du Sud.Le numéro un sud-coréen a par ailleurs affirmé que les 70 ans de l’histoire de son pays était celle du miracle, et que cela avait été possible grâce aux sacrifices de ses grands héros. Dans la foulée, il a assuré que l’Etat les récompenserait avec les plus grands honneurs possibles et prendrait en charge leurs familles.