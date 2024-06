Guerre des ballons : une ONG sud-coréenne envoie 200 000 tracts vers le Nord

Photo : YONHAP News

La guerre des ballons se poursuit entre les deux Corées.La semaine dernière, le Nord en a fait voler plus de 1 000 dans l’espace aérien sud-coréen, en y reliant des sacs en plastique chargés d’ordures. Avant d’annoncer, dimanche, la suspension temporaire de leurs lâchers.Dans ce contexte, on a appris aujourd’hui que cette fois, c'est une ONG sud-coréenne qui a, à son tour, envoyé en l’air et en direction du Nord dix ballons géants transportant 200 000 tracts hostiles au régime de Kim Jong-un. Cette association « Combattants pour une Corée du Nord libre » avait déjà effectué nombre d’expéditions de cette nature.Son leader, Park Sang-hak a confirmé avoir procédé aujourd'hui à des nouveaux envois entre minuit et 1h à Pocheon, une ville proche de la frontière. Les images qu’il a offertes montrent les affiches géantes à l’effigie de l’homme fort de Pyongyang et de sa sœur Kim Yo-jong et reliées aux ballons s’envoler vers le ciel.Précédemment, l’organisation de cet activiste, originaire du Nord mais réfugié au Sud, avait promis les lâchers de ballons chargés de 5 000 clés USB contenant des séries et des chansons Trot, ainsi que de 200 000 tracts.