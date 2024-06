Météo : vers un week-end mitigé entre soleil, nuages et précipitations

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il fait beau au pays du Matin clair. Plus précisément, il fait beau ce matin, mais le ciel va se couvrir cet après-midi, notamment dans le sud-ouest du territoire, de Jeju à Daejeon en passant par Yeosu. Demain, il pleuvra sur la grande majorité du pays, même si quelques éclaircies sont prévues sur la côte est. Enfin, dimanche, le temps restera maussade dans la matinée mais se dégagera petit à petit dans la seconde partie de journée.Concernant les températures, sur le chemin du travail il fait entre 19 et 21°C sur toute la moitié nord du pays et dans le Jeolla. On peut même compter 22°C dans le sud-ouest, vers Busan et Daegu. Cet après-midi, il fera entre 27 et 29°C, sauf à Yeosu, Mokpo et Busan où Météo-Corée prévoit un temps plus frais, 24°C.Samedi, les températures dans la matinée seront similaires à celles d’aujourd’hui, mais, à cause de la pluie, il fera un peu plus frais l’après-midi : il faudra compter 25°C à Séoul contre 29 la veille, 24°C dans le reste du pays et même 22°C à Yeosu et Jeju.Dimanche matin, pas de changement marquant de température par rapport aux deux jours précédents. Cependant, le mercure remontera pour réatteindre celui enregistré aujourd’hui dans l’après-midi avec 29°C sur la grande majorité du territoire et entre 24 et 26°C sur la côte sud.