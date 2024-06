Cinéma : « Wonderland » occupe la tête du box-office

Sorti le 5 juin « Wonderland », le dernier long-métrage de Kim Tae-yong, occupe la tête du box-office en Corée du Sud. Hier, quelque 136 000 spectateurs ont profité du jour férié pour aller voir ce film dans les salles obscures.Cette œuvre qui avait fait couler beaucoup d’encre dès le début de son tournage grâce à la participation d’acteurs de renom tels que Tang Wei, Suzy, Park Bo-gum, Jung Yu-mi ou encore Choi Woo-sik, parle de la technologie d’IA qui permet de communiquer avec des personnes qui sont loin de soi ou qui sont même décédées via des appels vidéo.Beaucoup ont aimé le sujet qui est original ainsi que ses images d’une beauté remarquable. D’autres, pourtant, disent ne pas être convaincus par l’histoire. Reste donc à voir si « Wonderland » va réussir à séduire davantage de public ce week-end et maintenir ainsi son assise sur le trône.La deuxième place du box-office est actuellement occupée par « Furiosa : une saga Mad Max » signé George Miller. Et le podium est complété par « Following » de Kim Se-hwi.