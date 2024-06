Mondiaux 2026 : la Corée du Sud bat Singapour et se qualifie pour la phase finale des éliminatoires

Photo : YONHAP News

L'équipe nationale de football de la Corée du Sud a assuré sa qualification pour la phase finale des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les guerriers de Taegeuk, dirigés par l'entraîneur par intérim Kim Do-hoon, ont écrasé, hier soir, Singapour 7-0 lors du cinquième match du groupe C du deuxième tour des éliminatoires asiatiques au Singapore National Stadium. Les plusieurs buts de Son Heung-min et de Lee Kang-in ont particulièrement contribué à cette victoire.Kim Do-hoon avait annoncé mettre en place une stratégie offensive, en plaçant Joo Min-kyu en tant qu'attaquant de pointe, avec Son Heung-min et Lee Kang-in sur les ailes. Neuf minutes après le coup d’envoi, les sud-Coréens ont pris les devants grâce à un but de Lee, suivi de celui de Joo. En seconde mi-temps, ils ont marqué cinq buts supplémentaires, notamment grâce à leur capitaine et à Bae Jun-ho.Grâce à cette victoire, les hommes de Kim ont assuré leur qualification pour le troisième tour des éliminatoires, qui débutera en septembre, quel que soit le résultat de leur prochain match contre la Chine.