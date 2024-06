Sécurité maritime : premier exercice conjoint Séoul-Washington-Tokyo en mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Les agences de sécurité maritime de la Corée du sud, des Etats-Unis et du Japon ont mené, hier, leur premier exercice conjoint en mer de l'Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel nippon. C’est ce qu’a rapporté Kyodo News.Selon le média japonais, le Corps des garde-côtes sud-coréen, la Garde côtière américaine et l'Agence japonaise de sécurité maritime ont effectué un entraînement de sauvetage en mer au nord de Kyoto, en dehors des eaux territoriales japonaises. L'exercice a simulé une situation où dix membres d'équipage ont dû sauter d'un navire en feu après une collision entre des cargos sud-coréen et américain. 280 personnes, trois bateaux et des hélicoptères y ont été mobilisés pour mener des opérations de sauvetage simulées.Plus tôt, en août 2023, les dirigeants des trois nations avaient lancé le cadre de coopération en matière de sécurité maritime entre eux, lors d'une réunion à Camp David. Par la suite, les trois institutions pour la sécurité maritime avaient signé en mai dernier une lettre d'intention de coopération. Cette dernière vise à renforcer la sécurité et le système de collaboration dans la région Asie-Pacifique.La NHK a interprété cet exercice comme un renforcement de la coopération trilatérale face à l’expansion maritime croissante de la Chine.