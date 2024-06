Dokdo : un navire sud-coréen enquête à proximité, Tokyo proteste

Photo : YONHAP News

Tokyo a annoncé avoir protesté contre une enquête maritime sud-coréenne près des Ilots Dokdo, situés dans la mer de l’Est qui sépare les deux Corées et le Japon.Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait confirmé, hier, que le navire de recherche sud-coréen « Haeyang 2000 » avait déployé des câbles en mer, dans sa zone économique exclusive au sud des petites îles. Avant d’ajouter qu'aucune demande préalable n'avait été soumise de la part du pays du Matin clair. Cette enquête a effectivement été menée par un navire affilié à l'Agence hydrographique et océanographique de Corée.Selon le ministère, la nuit même, le directeur général japonais des Affaires océaniques et asiatiques, Hiroyuki Namazu, a fortement protesté face au ministre plénipotentiaire des affaires politiques de l'ambassade de Corée du Sud à Tokyo, Kim Jang-hyun. Parallèlement, à Séoul, le ministre plénipotentiaire en chef de l'ambassade du Japon, Daisuke Mibae, a lui aussi manifesté le mécontentement de son pays auprès de la directrice générale des affaires Asie-Pacifique du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Seo Min-jeong. Plus précisément, ils ont tous deux déclaré que l’archipel ne pouvait pas accepter une enquête effectuée sans son consentement préalable dans sa zone économique exclusive. Ils ont ensuite demandé son arrêt immédiat.Le gouvernement nippon, qui revendique Dokdo comme l’un de ses territoires, proteste à chaque fois que la Corée du Sud mène des enquêtes maritimes dans les environs de ces îlots qui lui appartiennent pourtant historiquement et juridiquement. En avril dernier, il avait officiellement protesté contre la visite d’une délégation sud-coréenne, comprenant trois parlementaires, organisée par le Minjoo, la première formation de l'opposition.La réaction de Séoul ne s’est, elle, pas faite attendre. L’un des responsables du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que Dokdo était clairement un territoire appartenant au pays du Matin clair. Avant d’affirmer qu'aucune revendication de la part de Tokyo concernant sa souveraineté territoriale ne pouvait être acceptée.