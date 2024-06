Unesco : mise en attente de l’inscription de la mine de Sado au patrimoine mondial

Photo : YONHAP News

Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) a recommandé la « mise en attente » de l'inscription de la mine de Sado au patrimoine mondial de l’Unesco. Il s’agit d’un lieu où beaucoup de Coréens, victimes du travail forcé, ont été déportés pendant l’occupation japonaise de la péninsule.Cette nouvelle a été annoncée, hier, par le ministère japonais de la Culture. Ce dernier a ajouté que l’organe consultatif de l'Unesco avait également demandé la soumission de documents supplémentaires.L’ICOMOS, composé d'experts de divers domaines, examine les candidatures des sites et effectue des inspections sur place avant de décider de son statut parmi quatre possibilités : la recommandation d'inscription, la mise en attente, le rejet et l’inadmissibilité. Parmi elles, la mise en attente implique une demande de présentation de documents supplémentaires pour combler certaines lacunes. Dans cette situation, il y a de grandes chances pour que l’inscription soit acceptée lors d’une réunion tenue dans l'année en cours ou lors de l’année suivante.La recommandation de l’ICOMOS sera très importante lorsque les pays membres voteront pour l'inscription définitive du site. Cette décision sera prise lors de la réunion du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco qui se tiendra fin juillet à New Delhi en Inde.Pour rappel, Tokyo est critiqué pour avoir intentionnellement exclu la période de travail forcé des Coréens de celle inscrite pour l'inscription de la mine de Sado, qui se limite au début du 16e siècle jusqu’au milieu du 19e.