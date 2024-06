Quatre navires nord-coréens ont transporté du pétrole de la Russie en avril

Photo : YONHAP News

Des pétroliers nord-coréens auraient été approvisionnés en Russie, puis auraient rapporté leur marchandise dans leur pays en avril dernier. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le Yomiuri shimbun.Le journal japonais a analysé les photos satellites des 1er, 3, 7 et 10 avril, fournies par la société américaine de satellites « Planet Labs ». Il semblerait que quatre navires aient transporté, fin mars, du pétrole raffiné sous plusieurs formes, dont du carburant, depuis le port russe de Vostochny vers, notamment, le port de Nampo. Et tout cela, malgré les restrictions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le panel d'experts du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité avait souvent signalé, lors de sa période d’activités, des violations des résolutions onusiennes limitant la fourniture de produits pétroliers au royaume ermite. En effet, en vertu de la résolution de 2017, les importations de ces produits dans le pays communiste sont limitées à 500 000 barils par an. Or, selon une conférence de presse, tenue en mai par la Maison blanche, leur fourniture en provenance de la Russie auraient déjà dépassé le plafond annuel, avec plus de 165 000 barils en mars dernier seulement.Le quotidien a analysé que, malgré leur dénégation, Pyongyang fournirait bel et bien des munitions à Moscou, qui, en échange, lui offrirait des produits pétroliers raffinés.